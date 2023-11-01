Вибух у Маріуполі сьогодні чули у всіх районах міста

1 листопада у Маріуполі стався вибух. Фото: Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 1 листопада, стався вибух, який чули всі райони міста. Окупанти підняли в небо авіацію. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Маріуполі гучний вибух – чули усі райони міста. Джерело вибуху – російська ППО в районі «Азовсталі», – написав він.

За словами радника мера, «російська авіація «нервує» разом із ППО».

«Одночасно в Маріупольському порту було включено димове маскування, аналогічне кримському», — зазначив Андрющенко.

«Пікантності та інтересу» ситуації, повідомив він, додає знаходження в порту російського корабля морського класу.