Российская армия готовится снова штурмовать Авдеевку — ISW

Российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне чрезвычайно изнуряющих наземных штурмов под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.



Об этом сообщает Институт изучения войны.



Там указывают, что российский военный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что войска РФ вблизи Авдеевки значительно замедлили темп наземных атак к северу и югу от города в пользу мощного огня по непрямой наводке по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов. По мнению аналитиков, возможно, что российские войска ведут кампанию по блокированию украинских активов в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой поля боя перед новой волной российских нападений.



Напомним, 1 ноября российские оккупационные войска ранили двух жителей Донбасса — в Елизаветовке и Максимильяновке.