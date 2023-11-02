Російська армія готується знову штурмувати Авдіївку — ISW

Російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних штурмів піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни.



Там вказують, що російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, стверджував, що війська РФ поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від міста на користь потужного вогню з непрямої наводки по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.



На думку аналітіків, можливо, що російські війська ведуть кампанію блокування українських активів у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею російських нападів.



Нагадаємо, 1 листопада російські окупаційні війська поранили двох жителів Донбасу — в Єлизаветівці та Максимільянівці.