З прифронтової Донеччини евакуювали ще 67 дітей

Евакуація дітей Донеччини. Фото: Поліція Донеччини

Тиждень тому стартувала обов’язкова евакуація в Торецькій, Мар’їнській і Очеретинській громадах, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян. Це вже четвертий етап евакуації.



Про це повідомляє Національна поліція в Донецькій області. На сьогодні з небезпечних населених пунктів вивезли 67 дітей. З них 57 дітей евакуйовані з Торецької громади, 7 – з Мар’їнської та троє – з Очеретинської.



З цих громад керівництво Донецької обласної військової адміністрації за погодженням з Мінреінтеграції оголосило обов’язкову примусову евакуацію 252 дітей.



У селищі Північне дітей уже немає – всю малечу евакуювали ще до офіційного початку заходів. З решти населених пунктів залишається врятувати ще 185 хлопчиків і дівчат.



Нагадаємо, у низці населених пунктів Харківської області запровадили примусову евакуацію дітей через постійні обстріли з боку російських окупантів.