Россияне ценой огромных потерь пытаются окружить Авдеевку — Нацгвардия Украины

Войска РФ продолжают массированные «мясные штурмы» под Авдеевкой, не оставляя попыток взять город в окружение. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

По его словам, на Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы наших подразделений с целью разрушения оборонных позиций. Гвардейцы 4-й бригады оперативного назначения удерживают определенные рубежи и производят поражение противника всеми имеющимися средствами.

«В течение недели экипажами беспилотных авиационных комплексов роты разведки бригады обнаружены: полигон противника, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, более 30 грузовиков, более 10 артиллерийских систем разных типов», — отметил Уршалович.

Как рассказал полковник, большинство выявленных целей было уничтожено ударами огневых средств Сил обороны. Так, экипаж беспилотного авиационного комплекса «Аист-100» во время разведки обнаружил вражеский 203-мм миномет 2С4 «Тюльпан», пораженный с M142 HIMARS.

На Авдеевском направлении, по словам Уршаловича, россияне продолжают массированные «мясные штурмы», несут огромные потери в личном составе и технике. Подразделения специального назначения НГУ «Омега» в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские мероприятия, круглосуточно нанося урон оккупантам.

«На Мелитопольском направлении в районе поселка Вербовое аэроразведчики бригады «Красная калина» обнаружили взводный опорный пункт, две наблюдательные позиции, командно-наблюдательный пункт противника, пораженные артиллерийским огнем и ударными беспилотными системами», — добавил полковник.

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Его называют самым масштабным с 2014 года.