Росіяни ціною величезних втрат намагаються оточити Авдіївку — Нацгвардія України

Війська РФ продовжують масовані «м'ясні штурми» під Авдіївкою, не залишаючи спроб узяти місто в оточення. Про це заявив виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу у Military Media Center.

За його словами, на Сіверському напрямку противник продовжує артилерійський обстріл наших підрозділів з метою руйнування оборонних позицій. Гвардійці 4-ї бригади оперативного призначення утримують певні рубежі і уражають противника всіма наявними засобами.

«Протягом тижня екіпажами безпілотних авіаційних комплексів роти розвідки бригади виявлено: полігон противника, 5 танків, 10 бойових броньованих машин, понад 30 вантажівок, понад 10 артилерійських систем різних типів», — зазначив Уршалович.

Як розповів полковник, більшість виявлених цілей було знищено ударами вогневих засобів Сил оборони. Так, екіпаж безпілотного авіаційного комплексу «Лелека-100» під час розвідки виявив ворожий 203-мм міномет 2С4 «Тюльпан», уражений M142 HIMARS.

На Авдіївському напрямі, за словами Уршаловича, росіяни продовжують масовані «м'ясні штурми», зазнають величезних втрат в особовому складі та техніці. Підрозділи спеціального призначення НГУ «Омега» на околицях Авдіївки професійно виконують розвідувальні, ударно-штурмові, снайперські та контрснайперські заходи, цілодобово завдаючи шкоди окупантам.

«На Мелітопольському напрямку в районі селища Вербове аеророзвідники бригади «Червона калина» виявили взводний опорний пункт, дві спостережні позиції, командно-спостережний пункт противника, уражені артилерійським вогнем та ударними безпілотними системами», — додав полковник.

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Його називають наймасштабнішим із 2014 року.