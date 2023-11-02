В ЕС поддержали использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины

Евросоюз одобрил планы передачи доходов от замороженных российских активов Украине. Об этом сообщили на сайте правительственного портала.



Западные санкции заморозили 300 млрд долларов, принадлежащих российскому центральному банку. Большинство этих средств – 180 млрд евро хранится в Euroclear – крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.



Недавно Euroclear заявил, что заработал около 3 млрд евро на замороженных российских активах только за первые девять месяцев этого года по сравнению с 347 млн евро за аналогичный период 2022 г., и этот рост обусловлен ростом процентных ставок.



По словам заместителя Министра юстиции, наши западные партнеры рассматривают возможность использования активов России с целью получения от них доходов и направления их на проекты восстановления Украины.





