У ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів Росії на користь України

Євросоюз схвалив плани передачі прибутків від заморожених російських активів Україні. Про це повідомили на сайті урядового порталу.



Західні санкції заморозили 300 млрд доларів, які належать російському центральному банку. Більшість цих коштів – 180 млрд євро зберігається в Euroclear – найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою у Брюсселі.



Нещодавно Euroclear заявив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 р., і це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.



За словами заступника Міністра юстиції, наші західні партнери розглядають можливість використання активів Росії з метою отримання від них доходів та спрямування їх на проєкти відновлення України.





