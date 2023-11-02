Российский суд отобрал у Колесникова две фабрики

В России впервые по доносу национализировано крупное предприятие. Как пишет российское издание «Агентство», суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры и отобрал у украинских владельцев две кондитерские фабрики. Первая расположена в Курске — «Конти-Рус», вторая — «КЦ Мерлетто» — в Липецке.



Суд объяснил национализацию тем, что их владельцы «финансировали ВСУ». Это стало первым случаем национализации по доносу в России.



Акции двух кондитерских фабрик и еще двух связанных с ними компаний передали РФ на основании того, что их владельцы «осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины», сообщил суд. В числе владельцев в сообщении суда перечислены двое российских граждан, шесть иностранцев, две российские компании и два юрлица с регистрацией на Кипре и Виргинских островах.



В отчете «Конти-Рус» за 2022 год не указаны владельцы фабрики, в данных «Спарк-Интерфакс» сообщается, что до 2010 года ею владела украинская кондитерская группа «Конти». О том, что в эту группу входят как «Конти-Рус», так «КЦ Мерлетто», сообщил в четверг «Интерфакс». Но на сайте самой украинской группы «Конти» этой информации нет. По данным «Коммерсанта», на январь 2022 года рынок считал, что предприятием владеет украинский бизнесмен Борис Колесников.



Российская «Конти-Рус» использует такой же логотип, как и украинская «Конти», и имеет похожий ассортимент продукции: Bonjour, Супер Контик, Timi, Джек и т.д. При этом владелец «Конти» Борис Колесников в 2021 году утверждал, что ранее продал российский филиал «Конти».



Донос на фабрики, по его собственному заявлению, написал «общественник» Виталий Бородин.

«Я обращался в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить данную компанию на финансирование ВСУ. К данной компании имеют отношение украинские олигархи — это Борис Колесников и Ренат Ахметов», — заявил Бородин.



По данным генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильи Шуманова, в 2022-2023 годах Генпрокуратура подала 22 иска о национализации. Они касались изъятия стратегического актива у иностранных собственников и бизнесменов с двойным гражданством, а также конфискации собственности у действующих и бывших политиков и чиновников. Стоимость изъятых активов он оценивал в 5 миллиардов долларов.

В России есть и другая собственность, принадлежащая украинцам, которой грозит конфискация. Следственный комитет в июле 2023 года арестовал активы компании «Метинвест Евразия» — сбытовой структурой украинской горно-металлургической группы «Метинвест» украинского миллиардера Рината Ахметова. Силовики объяснили это тем, что компания финансирует ВСУ. А Липецкая кондитерская фабрика (ЛКФ) «Рошен» (входит в корпорацию Roshen Петра Порошенко) остановила работу на неопределенный срок еще в 2017 году из-за наложенного на имущество ареста. Обе структуры не национализированы.