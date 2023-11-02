Російський суд відібрав у Колесникова дві фабрики

У Росії вперше за доносом націоналізовано велике підприємство. Як пише російське видання «Агентство», суд у Курську задовольнив позов Генпрокуратури та відібрав у українських власників дві кондитерські фабрики. Перша розташована в Курську — «Конті-Рус», друга — КЦ «Мерлетто» — в Липецьку.



Суд пояснив націоналізацію тим, що їхні власники «фінансували ЗСУ». Це стало першим випадком націоналізації з доносу у Росії.



Акції двох кондитерських фабрик та ще двох пов'язаних з ними компаній передали РФ на підставі того, що їхні власники «здійснюють дискредитацію Збройних сил Росії, а також надають активні дії щодо фінансової підтримки збройних формувань України», повідомив суд. Серед власників у повідомленні суду перераховані двоє російських громадян, шість іноземців, дві російські компанії та дві юрособи з реєстрацією на Кіпрі та Віргінських островах.



У звіті «Конті-Рус» за 2022 рік не вказано власників фабрики, у даних «Спарк-Інтерфакс» повідомляється, що до 2010 року нею володіла українська кондитерська група «Конті». Про те, що до цієї групи входять як «Конті-Рус», так і «КЦ Мерлетто», повідомив у четвер «Інтерфакс». Але на сайті самого українського гурту «Конті» цієї інформації немає. За даними «Комерсанта», на січень 2022 року ринок вважав, що підприємством володіє український бізнесмен Борис Колесніков.



Російська «Конті-Рус» використовує такий самий логотип, як і українська «Конті», і має схожий асортимент продукції: Bonjour, Супер Контік, Timi, Джек тощо. При цьому власник «Конті» Борис Колесніков у 2021 році стверджував, що раніше продав російську філію «Конті».



Донос на фабрики, на його власну заяву, написав «активіст» Віталій Бородін.

«Я звертався до Генеральної прокуратури РФ з проханням перевірити цю компанію на фінансування ЗСУ. До цієї компанії мають відношення українські олігархи — це Борис Колесніков та Ренат Ахметов», — заявив Бородін.



За даними генерального директора «Трансперенсі Інтернешнл — Росія» Іллі Шуманова, у 2022-2023 роках Генпрокуратура подала 22 позови про націоналізацію. Вони стосувалися вилучення стратегічного активу у іноземних власників та бізнесменів з подвійним громадянством, а також конфіскації власності у чинних та колишніх політиків та чиновників. Вартість вилучених активів він оцінював у 5 мільярдів доларів.

У Росії є й інша власність, яка належить українцям, якій загрожує конфіскація. Слідчий комітет у липні 2023 року заарештував активи компанії «Метінвест Євразія» — збутової структури української гірничо-металургійної групи «Метінвест» українського мільярдера Ріната Ахметова. Силовики пояснили це тим, що компанія фінансує ЗСУ. А Липецька кондитерська фабрика (ЛКФ) «Рошен» (входить до корпорації Roshen Петра Порошенка) зупинила роботу на невизначений термін ще у 2017 році через накладений на майно арешт. Обидві структури не націоналізовані.