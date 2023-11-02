Загадочные отравления оппонентов Кремля: «Новичок» для журналистов ►

В Европе произошла серия отравлений российских оппозиционных журналистов: неужели снова «Новичок»? Как распознать первые симптомы и почему результаты анализов засекречены на Западе? Как российские спецслужбы организовывают психологическое давление на неугодных журналистов? Какие применяют методы слежки?



Неужели дело Александра Петрова и Руслана Боширова — подозреваемых в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — так ничему и не научило Кремль? На что пошли редакции оппозиционных российских СМИ, чтобы не облегчать жизнь «командам убийц»?



Об этом в разговоре журналиста Алексея Мацуки с главным редактором интернет-издания Insider Романом Доброхотовым.