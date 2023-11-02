Загадкові отруєння опонентів Кремля: «Новичок» для журналістів ►

У Європі відбулася серія отруєнь російських опозиційних журналістів: невже знову «Новичок»? Як розпізнати перші симптоми та чому результати аналізів засекречені на Заході? Як російські спецслужби організовують психологічний тиск на неугодних журналістів? Які застосовують методи стеження?



Невже справа Олександра Петрова та Руслана Боширова — підозрюваних у отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії — так нічому й не навчила Кремль? На що пішли редакції опозиційних російських ЗМІ, щоби не полегшувати життя «командам убивць»?



Про це у розмові журналіста Олексія Мацукі з головним редактором інтернет-видання Insider Романом Доброхотовим.