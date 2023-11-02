Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Загадкові отруєння опонентів Кремля: «Новичок» для журналістів ►

02 листопада 2023, 22:21

Загадкові отруєння опонентів Кремля: «Новичок» для журналістів ►

У Європі відбулася серія отруєнь російських опозиційних журналістів: невже знову «Новичок»? Як розпізнати перші симптоми та чому результати аналізів засекречені на Заході? Як російські спецслужби організовують психологічний тиск на неугодних журналістів? Які застосовують методи стеження?

Невже справа Олександра Петрова та Руслана Боширова — підозрюваних у отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії — так нічому й не навчила Кремль? На що пішли редакції опозиційних російських ЗМІ, щоби не полегшувати життя «командам убивць»?

Про це у розмові журналіста Олексія Мацукі з головним редактором інтернет-видання Insider Романом Доброхотовим.

ТЕГИ

Інше
отруєння

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:22
Ще двох військових ЗСУ «засуджено» в полоні «ДНР»
14:53
У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням
12:33
Через обстріл на Херсонщині сьогодні загинув чоловік — ОВА
11:22
В окупованому Маріуполі кількість загиблих може бути в 10 разів більшою, ніж відомо зараз
10:46
Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
10:34
«ЛНР» не збирається запускати мобільний інтернет без дозволу військових
09:38
У «ЛНР» школярі замість навчання плетуть маскувальні сітки для окупантів — Лисогор
09:35
«Пекельна ніч»: Село на Херсонщині обстріляли 40 разів за кілька годин — ОВА
08:22
Понад сотню населених пунктів за добу було обстріляно артилерією росіян — Генштаб ЗСУ
08:01
Загарбники змушують фермерів в окупації купувати вкрадену сільгосптехніку — ЦНС
00:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 листопада
17:29
У Донецьку під час обстрілу загинула дівчина і на міні підірвався чоловік
17:22
Навчають за стандартами РФ: 13 луганських освітян підозрюють в співпраці з окупантами
15:56
Росія отримала від Північної Кореї мільйон снарядів — Bloomberg
15:32
Про цілі росіян на Куп'янському напрямку розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ
15:10
«ДНР»: в окупованому Донецьку троє чоловіків отримали поранення через вибухонебезпечний предмет
13:57
Вибух у Маріуполі сьогодні чули у всіх районах міста
13:50
Розстріл сім`ї у Волновасі: підозрюваних затримали на 30 діб
11:54
Міноборони Великої Британії дало оцінку новому озброєнню росіян
10:46
Армія РФ облаштовує оперативно-технічні склади в окупованому Маріуполі
усі новини
00:00
Маєтки родини Медведчука все ще не конфісковано — ЗМІ
22:21
Загадкові отруєння опонентів Кремля: «Новичок» для журналістів ►
21:58
ЗМІ: Розвідка США знає про плани ПВК «Вагнер» передати «Хезболлі» ракетний комплекс
21:16
Окупанти штурмують не лише Авдіївку, а й Мар'їнку — військове зведення
20:24
Російський суд відібрав у Колесникова дві фабрики
19:19
Відновити пенсію, перебуваючи в окупації: юристи розповіли про перепони та можливості
18:22
Ще двох військових ЗСУ «засуджено» в полоні «ДНР»
17:50
При ударі по «Дніпру» загинули щонайменше 2 російські військові, є поранені — ЗМІ
16:59
На лівому березі Дніпра військові КОРД знищили техніку росіян
16:50
Заради мобілізації Росія має намір видавати в Естонії паспорти колишнім громадянам СРСР
16:45
Путін вимагає заблокувати сайти допомоги ЗСУ
16:01
ЗСУ взяли в полон громадянина Білорусі: він пішов на фронт заради грошей
15:55
У ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів Росії на користь України
15:47
Росіяни ціною величезних втрат намагаються оточити Авдіївку — Нацгвардія України
15:31
З прифронтової Донеччини евакуювали ще 67 дітей
15:25
Німеччина передала Україні новий військовий пакет: що до нього увійшло
15:20
Колишнього голову Верховного Суду залишили у СіЗО до 9 грудня
14:53
У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням
14:52
Україна готується до масованих ударів по енергетиці – Шмигаль
14:35
Виробника Nescafe внесли до списку спонсорів війни
усі новини
ВІДЕО
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46
Волонтери привезли гарячі обіди до Часів Яра. Фото: Новини Донбасу Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►
01 листопада, 16:02
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама