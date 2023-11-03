В Джанкое прогремел мощный взрыв

В Джанкое и Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму местные жители слышали мощный взрыв. Об этом пишет телеграм-канал «Крымский ветер».



Отмечается, что взрыв был слышен в 11:10 по московскому времени, которым пользуются на полуострове (10:10 по Киеву).



По словам одних свидетелей, которые услышали взрывы, следов противовоздушной обороны не видно. Однако другой подписчик телеграм-канала отметил, что это был запуск ракет из Красногвардейского или Джанкойского района в сторону материковой части Украины.



Напомним, группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить на Украину ракеты большей дальности.