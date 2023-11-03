У Джанкої пролунав потужний вибух

У Джанкої та Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму місцеві жителі чули потужний вибух. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер».



Зазначається, що вибух було чутно об 11:10 за московським часом, яким користуються на півострові (10:10 за Києвом).



За словами одних свідків, які почули вибухи, слідів протиповітряної оборони не видно. Однак інший користувач телеграм-каналу зазначив, що це був запуск ракет із Червоногвардійського чи Джанкойського району у бік материкової частини України.



Нагадаємо, група високопосадовців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети більшої дальності.