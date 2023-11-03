Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники

2-й Механизированный батальон Президентской бригады продемонстрировал, как уничтожает десятки единиц российской техники на одном из участков под Авдеевкой. Видео было опубликовано на странице батальона в Facebook и на платформе Youtube.



Военные отметили, что 2-й Механизированный батальон Президентской бригады сдерживает атаки на Авдеевском направлении, уничтожая целыми колоннами вражескую технику и заставляя противника бежать.



«Поля усеяны телами оккупантов и горящими танками и БМП. На видео – 4 минуты ада, который оккупантам устроили пехотинцы, противотанкисты и артиллеристы 2-го Механизированного батальона Президентской бригады во взаимодействии 55 ОАБр и артиллерией 110 ОМБр. Наши бойцы стойко держат оборону и наносят противнику сокрушительный вред!», — написали украинские защитники.



Ранее глава городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские военные готовятся начать третью атаку, чтобы захватить Авдеевский коксохимический завод.