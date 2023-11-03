Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки

2-й Механізований батальйон Президентської бригади продемонстрував, як знищує десятки одиниць російської техніки на одній із ділянок під Авдіївкою. Відео було опубліковано на сторінці батальйону у Facebook та на платформі Youtube.



Військові зазначили, що 2-й Механізований батальйон Президентської бригади стримує атаки на Авдіївському напрямку, знищуючи цілими колонами ворожу техніку та змушуючи супротивника втекти.



«Поля всіяні тілами окупантів та палаючими танками й БМП. На відео - 4 хвилини пекла, яке окупантам влаштували піхотинці, протитанкісти та артилеристи 2 Механізованого батальйону Президентської бригади у взаємодії 55 ОАБр і артилерією 110 ОМБр. Наші бійці стійко тримають оборону і завдають противнику нищівної шкоди!» — написали українські захисники.



Раніше голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські військові готуються розпочати третю атаку, щоб захопити Авдіївський коксохімічний завод.