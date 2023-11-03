Оккупанты нацелились на захват Авдеевского коксохима — Барабаш

Российские военные готовятся начать третью атаку, чтобы захватить Авдеевский коксохимический завод. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов и накопление ресурсов на линии боев. О деталях ситуации в Авдеевке рассказал глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Слова чиновника прозвучали в эфире Всеукраинского телемарафона.



По заявлению Барабаша, у захватчиков появилась новая цель — оккупация Авдеевского коксохима: именно об этом говорят россияне, чьи разговоры удалось перехватить. Тем временем бойцы ВСУ наблюдают накопление ресурсов врага. При этом отмечают, что штурмы будут проводиться преимущественно пехотными подразделениями без бронетехники. Направления атаки совпадают с предыдущими — с севера и юга.



ВС РФ начнут третий штурм тогда, когда несколько подсохнет земля после дождей, и это произойдет довольно скоро, подчеркнул чиновник.



«Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется, сейчас немного просохнет почва и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим», — сказал Барабаш.

Относительно общей ситуации в Авдеевке глава городской администрации заявил, что россияне обстреливали «центральную и старую часть города». Один массированный обстрел состоялся утром около 6 часов: «били сильно». В результате удара ВС РФ есть раненые: женщина 1938 г.р. и мужчина 1951 г.р. — они в больнице.



Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что российские войска нацелились на коксохимический завод в Авдеевке. Также указали, что возможно продвижение врага в районе железнодорожного пути — его россияне якобы пересекли.

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что россияне действительно почти вплотную подошли к Авдеевскому коксохиму. Завод — промышленное предприятие в северной части Авдеевки, его ориентировочная площадь — 325 га.