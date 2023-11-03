В Краматорском районе мужчина пострадал от взрыва ручной гранаты — ГСЧС

В Донецкой области местный житель пострадал от взрыва ручной гранаты. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что несчастный случай произошел в селе Никоноровка Краматорского района. 34-летний мужчина получил осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета — вероятно, ручной гранаты.

Повреждения не были опасны для здоровья, пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, в Харьковской области обнаружили тело пропавшего несколько дней назад мужчины. Он погиб в результате подрыва на мине.