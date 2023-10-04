В Харьковской области мужчины подорвались на минах — ГСЧС

В Харьковской области обнаружили тело пропавшего несколько дней назад мужчины. Он погиб в результате подрыва на мине. Также за прошедшие сутки из-за подрыва на боеприпасе один человек получил ранения. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В Изюмском районе произошло два несчастных случая, связанных с подрывом гражданских лиц на взрывоопасных устройствах. В селе Вернополье Оскольской громады в лесопосадке местные жители обнаружили изуродованное тело погибшего 61-летнего мужчины. По предварительным данным, он пропал несколько дней назад. Вероятно, наткнулся на мину, оставленную оккупантами», — отмечается в сообщении.

Другой случай, по данным спасателей, произошел вечером 3 октября в поле у села Андреевка. Там во время сельскохозяйственных работ снова взорвался комбайн.

«55-летний комбайнер получил минно-взрывную травму грудной клетки. Он самостоятельно обратился в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен на домашнее лечение», — отметили в управлении ГСЧС.