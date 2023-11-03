У Краматорському районі чоловік постраждав від вибуху ручної гранати — ДСНС

На Донеччині місцевий житель постраждав від вибуху ручної гранати. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Повідомляється, що нещасний випадок трапився у селі Никонорівка Краматорського району. 34-річний чоловік отримав осколкові поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, ймовірно, ручної гранати.

Пошкодження не були небезпечними для здоров'я, постраждалий від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, у Харківській області виявили тіло зниклого кілька днів тому чоловіка. Він загинув унаслідок підриву на міні.