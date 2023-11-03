Генпрокуратура РФ официально отказалась признавать ХАМАС террористической организацией

Генеральная прокуратура Российской Федерации официально отказалась признавать ХАМАС террористической организацией, объяснив это тем, что в отношении участников «Исламского движения сопротивления» на территории России не заведено ни одного уголовного дела. Об этом сообщил телеграм-канал «Информационное сопротивление».



По мнению российской генпрокуратуры, на ХАМАС нет ни одного обвинительного судебного приговора. А значит и признавать палестинское движение террористическим было бы неправильно.



«В общем, никто особо и не сомневался, что страна-террорист поступит именно так», — добавили в «Информационном сопротивлении».



Ранее стало известно, что в Израиле жертвами атак боевиков движения ХАМАС стали 23 гражданина Украины.