Генпрокуратура РФ офіційно відмовилася визнавати ХАМАС терористичною організацією

Генеральна прокуратура Російської Федерації офіційно відмовилася визнавати ХАМАС терористичною організацією, пояснивши це тим, що стосовно учасників «Ісламського руху опору» на території Росії не заведено жодної кримінальної справи. Про це повідомив телеграм-канал «Інформаційний Спротив».



На думку російської генпрокуратури, на ХАМАС немає жодного обвинувального вироку. Отже, і визнавати палестинський рух терористичним було б неправильно.



«Загалом ніхто особливо і не сумнівався, що країна-терорист вчинить саме так», — додали в «Інформаційному Спротиві».



Раніше стало відомо, що в Ізраїлі жертвами атак бойовиків руху ХАМАС стали 23 громадян України.