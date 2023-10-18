Жертвами атак ХАМАС в Израиле стали 23 украинца — посол

Израиле жертвами атак боевиков движения ХАМАС стали 23 гражданина Украины. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в соцсети Х (бывший Twitter) в среду, 18 октября.

«Согласно обновленному отчету, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество иностранцев, погибших в результате атаки», – рассказал дипломат.

Отметим, что еще вчера, 17 октября, было известно о 13 погибших украинцах. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская. Сейчас из Израиля идет эвакуация граждан Украины.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль и убили более тысячи гражданских. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию с целью уничтожить эту группировку.