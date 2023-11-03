В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв

В пятницу, 3 ноября, произошел взрыв во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. «Прилет» зафиксировали в центре города — в местном ДК, где располагаются оккупанты. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Волноваха. Хлопок. «Прилет» в центре города. ПВО оккупантов не замолкает. Хорошие новости пятницы», — отметил он.

По словам советника мэра, место «прилета» — так называемый ДК железнодорожников.

«Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело. Ожидаем подробности. Хорошая новость», — написал Андрющенко.

Напомним, Волноваха оказалась захваченной российскими войсками с марта 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.