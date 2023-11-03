У місці розташування окупантів у Волновасі стався вибух

У п'ятницю, 3 листопада, стався вибух у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. «Приліт» зафіксували в центрі міста — у місцевому ПК, де розташовуються окупанти. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Волноваха. Бавовна. «Приліт» у центрі міста. ППО окупантів не замовкає. Хороші новини п'ятниці», — зазначив він.

За словами радника мера, місце прильоту — так званий ПК залізничників.

«Як розумієте, жодною культурою там не пахло. З місця говорять непогано в окупантів та колаборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці. Хороша новина», — написав Андрющенко.

Нагадаємо, Волноваха виявилася захопленою російськими військами з березня 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України.