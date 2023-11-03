В результате обстрела села в Кураховской громаде пострадала женщина

2 ноября оккупационные войска РФ нанесли массированный удар по селу Сухие Ялы в Донецкой области, выпустив десять осколочно-фугасных ракет из РСЗО «Смерч». В результате чего есть пострадавшая, повреждены жилые дома. Об этом передает Суспільне.



Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун отметил, что оккупанты в течение суток на территории Кураховской громады обстреляли несколько населенных пунктов.



«Поселок Сухие Ялы, в 19:30 был обстрелян из РСЗО «Смерч» фугасно-осколочным снарядом», — сообщил он.



По его словам, из-за обстрела повреждены частные дома. Женщина 1966 года рождения получила ранение. В настоящее время она находится в больнице с ранениями средней тяжести.



Более того, россияне атаковали Кураховку, Веселый Гай и Ганновку.



Напомним, оккупанты подвергли обстрелу населенные пункты в семи громадах Донетчины.