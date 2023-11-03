Внаслідок обстрілу села у Курахівській громаді постраждала жінка

2 листопада окупаційні війська РФ завдали масованого удару по селу Сухі Яли на Донеччині, випустивши десять осколково-фугасних ракет з РСЗВ «Смерч». Внаслідок чого є постраждала, пошкоджено житлові будинки. Про це передає Суспільне.



Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун зазначив, що окупанти протягом доби на території Курахівської громади обстріляли кілька населених пунктів.



«Одне з них селище Сухі Яли, о 19:30 було обстріляне з РСЗВ «Смерч» фугасно-уламковим снарядом», — повідомив він.



За його словами, через обстріл пошкоджено приватні будинки. Жінка 1966 року народження отримала поранення. Нині вона перебуває у лікарні із пораненнями середньої тяжкості.



На додаток, росіяни атакували Курахівку, Веселий Гай та Ганнівку.



Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти в семи громадах Донеччини.