Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности

На временно оккупированных территориях юга и востока Украины наблюдается социально-экономический кризис. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов. Оккупационные администрации не решают проблемы местных жителей, а лишь провоцируют их», — говорится в сообщении.



Отмечается, что рост бедности на оккупированных территориях обусловлен в первую очередь из-за отсутствия логистической составляющей, что делает невозможным поставки пищевых продуктов в местные магазины. Вторым моментом является безработица и блокирование переводов из Украины. Также не налажена система поставки медикаментов, что создает дополнительную нагрузку собственно на пожилых людей.



Напомним, во временно оккупированном Мариуполи продолжает расти уровень смертности.