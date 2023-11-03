Відсутність логістики та безробіття: на окупованих територіях зростає рівень бідності

На тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України спостерігається соціально-економічна криза. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«У регіоні спостерігається соціальна напруга та фіксується значне зменшення кількості мешканців, особливо у маленьких містечках та селах окупованих регіонів. Окупаційні адміністрації не вирішують проблем місцевих жителів, а лише провокують їх», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зростання бідності на окупованих територіях зумовлене насамперед через відсутність логістичної складової, що унеможливлює постачання харчових продуктів до місцевих магазинів. Другим моментом є безробіття та блокування перекладів з України. Також не налагоджено систему постачання медикаментів, що створює додаткове навантаження власне на людей похилого віку.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі продовжує зростати рівень смертності.