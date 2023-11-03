В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины

Уровень смертности во временно оккупированном Мариуполе продолжает расти. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, главная причина — отсутствие качественной медицины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Чиновник отметил, что от естественных (условно) причин продолжает умирать от 300 до 400 человек еженедельно. Однако уже до 20 % среди умерших — гражданские оккупанты.



Однако он добавил, что количество жителей Мариуполя сокращается несопоставимыми темпами за дооккупационный период.



««Госпиталь для гражданских» на целый Левобережный район — яркая демонстрация этого факта. 60 % всех мощностей медицинского стационара в городе вообще отведено под военные потребности. Гражданским здесь не место. Особенно – украинцам. Россия продолжает истреблять украинцев в Мариуполе», — резюмировал он.



Напомним, войска Российской Федерации в первые дни полномасштабной войны оккупировали Мариуполь Донецкой области. Неизвестно точное количество погибших украинцев в городе, однако прокурор Юрий Белоусов отметил, что минимум в 10 раз больше, чем известно сейчас.