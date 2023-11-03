Оккупанты в течение дня обстреливали Никопольский район: пострадал мужчина

За 3 ноября российские оккупанты семь раз обстреливали Никопольщину Днепропетровской области, выпустив более трех десятков артиллерийских снарядов. Из-за этих атак есть многочисленные разрушения и пострадавший. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Попали по Мировской и Марганецкой громадам. Но больше всего досталось самому Никополю», — говорится в сообщении.



По информации Лысака, пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Также повреждены 13 гаражей и 6 автомобилей. Разрушены 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, коммунальное предприятие, линии электропередач.



Напомним, российская армия обстреляла Никополь Днепропетровской области 1 ноября. Погибла одна женщина, еще известно о шестерых пострадавших.