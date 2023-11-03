Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район: постраждав чоловік

За 3 листопада російські окупанти сім разів обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області, випустивши понад три десятки артилерійських снарядів. Через ці атаки є численні руйнування і постраждалий. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Потрапили по Мирівській та Марганецькій громадах. Але найбільше дісталося самому Нікополю», — йдеться у повідомленні.



За інформацією Лисака, постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Також пошкоджено 13 гаражів та 6 автомобілів. Зруйновано 8 приватних будинків, 6 господарських будівель, комунальне підприємство, лінії електропередач.



Нагадаємо, російська армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області 1 листопада. Загинула одна жінка, ще відомо про шістьох постраждалих.