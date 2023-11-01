Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие

Российская армия обстреляла Никополь Днепропетровской области сегодня, 1 ноября. Погибла одна женщина, еще известно о шестерых пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак



«Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе», — написал он.



По его информации, в результате атаки погибла 59-летняя женщина. Шесть человек пострадали. Это женщины 26, 46 52 и 62 лет. А еще — 73-летний и 59-летний мужчины.



Кроме того, повреждены частное предприятие, аптека, два магазина, а еще — пятиэтажка.



Напомним, оккупационные войска РФ 27 октября ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки есть травмированные.