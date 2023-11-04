Российская армия обстреляла Берислав на Херсонщине, есть раненые

Около 15:40 русская армия ударила по Бериславу.



Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.



В результате обстрела пострадал 47-летний мужчина. У него взрывная травма, обломочные ранения лица и ноги.



Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.



(Оновлено 18:01) Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, россияне с беспилотников сбросили на город снаряды. В результате их взрывов ранения получили два человека. Один из них – местный полицейский. Поврежден также служебный автомобиль.



Напомним, окупационные войска за пятницу, 3 ноября, выпустили 516 снарядов по Херсонской области, ранены 5 человек.