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В Запорожской и Херсонской областях под обстрелами ранены 14 человек за сутки

04 ноября 2023, 09:57

В Запорожской и Херсонской областях под обстрелами ранены 14 человек за сутки

Населенные пункты трех украинских областей существенно пострадали за пятницу, 3 ноября, от российских обстрелов.

Оккупационные войска за пятницу, 3 ноября, выпустили 516 снарядов по Херсонской области, ранены 5 человек. 

«За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. 5 человек получили ранения», — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 15 снарядов. Также зафиксировано 3 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины.

Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В Запорожской области оккупационные войска атаковали ракетой поселок Заречное, ранены 9 местных жителей.

«Оккупанты ударили ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей — 4 мужчин и 5 женщин. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он также отметил, что за прошедшие сутки оккупант нанес 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.

Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

В Харьковской области обстрелам российских оккупационных войск подверглись прифронтовые и пограничные населенные пункты.

«За сутки пострадавших среди гражданских не зафиксировано», — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела Волчанска повреждено здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома. По окрестностям Купянска оккупанты нанесли ракетный удар. 

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