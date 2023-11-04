В Запорожской и Херсонской областях под обстрелами ранены 14 человек за сутки

Населенные пункты трех украинских областей существенно пострадали за пятницу, 3 ноября, от российских обстрелов.



Оккупационные войска за пятницу, 3 ноября, выпустили 516 снарядов по Херсонской области, ранены 5 человек.



«За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. 5 человек получили ранения», — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.



По Херсону враг выпустил 15 снарядов. Также зафиксировано 3 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины.



Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.



В Запорожской области оккупационные войска атаковали ракетой поселок Заречное, ранены 9 местных жителей.



«Оккупанты ударили ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей — 4 мужчин и 5 женщин. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



Он также отметил, что за прошедшие сутки оккупант нанес 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.



Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.



В Харьковской области обстрелам российских оккупационных войск подверглись прифронтовые и пограничные населенные пункты.



«За сутки пострадавших среди гражданских не зафиксировано», — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



По его словам, в результате обстрела Волчанска повреждено здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома. По окрестностям Купянска оккупанты нанесли ракетный удар.