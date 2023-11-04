Російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині, є поранені

Близько 15:40 російська армія вдарила по Бериславу.



Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік. У нього – вибухова травма, уламкові поранення обличчя та ноги.



Потерпілого у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.



(Оновлено 18:01) Як уточнили в Херсонській обласній прокуратурі, росіяни з безпілотників скинули на місто снаряди. Внаслідок їх вибухів поранення отримали двоє людей. Один з них - місцевий поліцейський. Пошкоджено також службове авто.



Нагадаємо, окупаційні війська за п'ятницю, 3 листопада, випустили 516 снарядів по Херсонській області, поранено 5 людей.