Есть погибшие. Россия ударила по военным, которых собрали для торжеств

3 ноября в прифронтовом селе Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали и выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии. Есть погибшие и раненые среди военных.



Об этом Суспильному на условиях анонимности сказали два источника в ВСУ, а также один представитель местных властей в Запорожье. Также об этом сообщает УП со ссылкой на источники в МВД. По информации издания, погибли более 20 бойцов.



Тем временем глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, не разглашая деталей, анонсировал чествование воинов, но только после «официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр».



В Генштабе Суспильному сказали, что «не комментируют потери с начала полномасштабного вторжения». Также журналисты обратились в командование бригады — ответа пока нет.



Напомним, в Вооруженных силах Украины подтвердили удары по заводу "Залив" во временно оккупированном Крыму.