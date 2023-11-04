Є загиблі. Росія вдарила по військовим, яких зібрали для урочистостей

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.



Про це Суспільному на умовах анонімності сказали два джерела в ЗСУ, а також один представник місцевої влади на Запоріжжі. Також про це повідомляє УП із посиланням на джерела у МВС. За даними видання, загинули понад 20 бійців.



Тим часом голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, не розголошуючи деталей, анонсував вшанування воїнів, втім після «офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр».



У Генштабі Суспільному сказали, що «не коментують втрат з початку повномасштабного вторгнення». Також журналісти звернулись до командування бригади — наразі відповіді немає.



Нагадаємо, у Збройних силах України підтвердили удари по заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму.