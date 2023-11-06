Дубинского посадили под круглосуточный домашний арест

В Печерском районном суде Киева 6 ноября избрали меру пресечения депутату Александру Дубинскому по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин, нардеп будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Об этом из зала заседания сообщает журналист «Суспільново».



Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу, Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.



Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию.



Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог. По словам прокурора, Дубинский подозревается в том, что он сговорился с главой ОО «Медиаоборона» Оберемчуком и с 7 июля организовал незаконный выезд за границу — чтобы помочь уехать своему родному брату, у которого фамилия Базюк.



Тот хотел трудоустроиться за границей. Был и личный интерес для Дубинского – перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). Базюка зарегистрировали в системе «Шлях» в качестве водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь.



Ранее у народного депутата и бывшего журналиста «1+1» Александра Дубинского прошли обыски. Позже Служба безопасности и ДБР обыскали и потенциальных сообщников нардепа.