Дубінського посадили під цілодобовий домашній арешт

У Печерському районному суді Києва 6 листопада обрали запобіжний захід депутату Олександру Дубінському у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків, нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це із зали засідання повідомляє журналіст «Суспільного».



Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі, Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.



Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, причетними до слідства.



Відлучатися можна буде лише до медиків і в укриття під час повітряних тривог. За словами прокурора, Дубинський підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО «Медіаоборона» Оберемчуком і з 7 липня організував незаконний виїзд за кордон — аби допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк.



Той хотів працевлаштуватися за кордоном. Був і особистий інтерес для Дубінського – перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Базюка зареєстрували в системі «Шлях» як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу.



Раніше у народного депутата та колишнього журналіста «1+1» Олександра Дубинського пройшли обшуки. Пізніше Служба безпеки та ДБР обшукали й потенційних спільників нардепа.