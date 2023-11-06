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Украинские спецназовцы уничтожают наемников ЧВК «Вагнер» в Судане

06 ноября 2023, 17:00

Украинские спецназовцы уничтожают наемников ЧВК «Вагнер» в Судане

В сети распространяется видео где, вероятно, украинские спецназовцы ведут бои с наемниками ЧВК «Вагнер», в одном из городов Судана, соответствующее видео опубликовало издание Kyiv Post на своем You Tube канале, пишет «Мілітарний».

На опубликованном видео можно заметить, как спецназовцы ходят по улицам одного из городов Судана и уничтожают из огнестрельного оружия и гранатометов наемников из ЧВК «Вагнер».

Это уже не первый случай привлечения украинских спецназовцев в Судане для борьбы с российскими наемниками. Еще в сентябре 2023 года, издание CNN сообщало об уничтожении лагеря ополченцев ЧВК «Вагнер», с привлечением беспилотников и личного состава украинских спецслужб.

Издание ссылается на разговор с украинским военным источником, описавшим операцию как работу «не суданских военных». На вопрос о том, стоит ли Украина за атаками, источник лишь указал, что «ответственность, вероятно, возложена на украинские спецслужбы».

Как сообщают журналисты, операция включала наземную компоненту и серию атак дронов на военизированную группировку Сил быстрого реагирования (RSF), пользующуюся поддержкой российских наемников «Вагнер» в ходе борьбы против суданской армии за контроль над страной.

На кадрах можно увидеть работу снайперов, операторов FPV-дронов и огневой контакт с противником. Остальные детали операции источники пока не разглашают.

По сообщениям западных СМИ, интересы Украины в Судане связаны с давней историей ведения бизнеса с местными компаниями.

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