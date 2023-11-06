Українські спецназівці знищують найманців ПВК «Вагнер» у Судані

У мережі поширюється відео де, ймовірно, українські спецназівці ведуть бої з найманцями ПВК «Вагнер», в одному з міст Судану, відповідне відео опублікувало видання Kyiv Post на своєму You Tube каналі, пише «Мілітарний».



На опублікованому відео можна помітити, як спецназівці ходять вулицями одного з міст Судану та знищують із вогнепальної зброї та гранатометів найманців із ПВК «Вагнер».



Це вже не перший випадок залучення українських спецпризначенців у Судані для боротьби із російськими найманцями. Ще у вересні 2023 року видання CNN повідомляло про знищення табору ополченців ПВК «Вагнер» із залученням безпілотників та особового складу українських спецслужб.



Видання посилається на розмову з українським військовим джерелом, яке описувало операцію як роботу «не суданських військових». На запитання про те, чи Україна стоїть за атаками, джерело лише вказало, що «відповідальність, ймовірно, покладена на українські спецслужби».



Як повідомляють журналісти, операція включала наземну компоненту та серію атак дронів на воєнізоване угруповання Сил швидкого реагування (RSF), яке користується підтримкою російських найманців «Вагнер» у ході боротьби проти суданської армії за контроль над країною.



На кадрах можна побачити роботу снайперів, операторів FPV-дронів та вогневий контакт із противником. Інші деталі операції джерела поки що не розголошують.



За повідомленнями західних ЗМІ, інтереси України в Судані пов'язані із давньою історією ведення бізнесу з місцевими компаніями.