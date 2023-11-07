Украинские пограничники уничтожили четыре дрона оккупантов

Украинские пограничники ликвидировали четыре беспилотника российских оккупантов на Запорожском направлении сегодня, 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
«Пограничники обезвредили 4 вражеских FPV-дрона на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под действием антидронового ружья три БпЛА потеряли управление и сдетонировали во время приземления. Еще один — остался невредимым и после незначительного технического обслуживания будет использоваться уже нашими бойцами.
Напомним, 3 ноября украинские военнослужащие на Запорожском направлении обезвредили три дрона-камикадзе российских оккупантов.