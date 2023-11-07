Украинские пограничники уничтожили четыре дрона оккупантов

Пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ. Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники ликвидировали четыре беспилотника российских оккупантов на Запорожском направлении сегодня, 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.



«Пограничники обезвредили 4 вражеских FPV-дрона на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.



Отмечается, что под действием антидронового ружья три БпЛА потеряли управление и сдетонировали во время приземления. Еще один — остался невредимым и после незначительного технического обслуживания будет использоваться уже нашими бойцами.

Напомним, 3 ноября украинские военнослужащие на Запорожском направлении обезвредили три дрона-камикадзе российских оккупантов.