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Украинские пограничники уничтожили три российских дрона на Запорожском направлении

03 ноября 2023, 18:20

Украинские пограничники уничтожили три российских дрона на Запорожском направлении

Сегодня, 3 ноября, украинские военнослужащие на Запорожском направлении обезвредили три дрона-камикадзе российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.  

«Бойцы Госпогранслужбы на псевдо «Моцарт» и «Пугач» отбили атаку вражеских дронов на Запорожском направлении. Все три беспилотника-камикадзе сдетонировали, поэтому никто из украинских воинов не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне не оставляют попыток наносить удары, применяя комбинированные способы поражения: сначала обстрелы из тяжелой артиллерии, затем точечное поражение FPV-беспилотниками.

Напомним, в ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками «Shahed-136/131» из Курской области и из района Приморско-Ахтарск-РФ. 

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