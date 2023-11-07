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Українські прикордонники знищили чотири дрони окупантів

07 листопада 2023, 09:55

Українські прикордонники знищили чотири дрони окупантів

Прикордонники з антидронової рушниці знищили чотири дрони РФ. Фото: Держприкордонслужба Прикордонники з антидронової рушниці знищили чотири дрони РФ. Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники ліквідували чотири безпілотники російських окупантів на Запорізькому напрямі сьогодні, 7 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

«Прикордонники знешкодили 4 ворожі FPV-дрони на Запорізькому напрямку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під дією антидронової рушниці три БПЛА втратили керування та здетонували під час приземлення. Ще один — залишився неушкодженим і після незначного технічного обслуговування використовуватиметься вже нашими бійцями.

Нагадаємо, 3 листопада українські військовослужбовці на Запорізькому напрямку знешкодили три дрони-камікадзе російських окупантів.

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