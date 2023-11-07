Возле Бахмута пограничники с помощью минометов накрыли позицию оккупантов

Военнослужащим Государственной пограничной службы удалось накрыть позицию российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе.



«Оккупанты под завалами: пограничники точными выстрелами из минометов сравнили с землей позицию противника вблизи Бахмута», — говорится в сообщении.



Также в ведомстве опубликовали соответствующее видео.



Напомним, Силы обороны Украины в течение суток провели 57 боевых столкновений, активнее всего противник наступал на Марьинском направлении, где было отражено 18 атак, на Купянском — 15 атак, на Авдеевском — девять.