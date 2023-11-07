Біля Бахмута прикордонники за допомогою мінометів накрили позицію окупантів

Військовослужбовцям Державної прикордонної служби вдалося накрити позицію російських окупантів поблизу Бахмута на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі.



«Окупанти під завалами: прикордонники точними пострілами з мінометів порівняли із землею позицію противника поблизу Бахмута», — йдеться у повідомленні.



Також у відомстві опублікували відповідне відео.



Нагадаємо, Сили оборони України протягом доби провели 57 бойових зіткнень, найактивніше противник наступав на Мар'їнському напрямку, де було відбито 18 атак, на Куп'янському — 15 атак, на Авдіївському — дев'ять.