Силы обороны держат оборону на Авдеевском направлении — Тарнавский

Командующий группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские военнослужащие стойко держат оборона на Авдеевском направлении. Соответствующее заявление сделал в своем Telegram-канале.



«Наши воины и воинки стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области и Красное, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области», — говорится в сообщении.



Кроме того, за сутки украинские войска на Таврическом направлении уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» и две единицы самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».



Также, по его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1322 огневых задач. Общие потери оккупантов составили 583 человека.



«Уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники», — резюмировали в ведомстве.



Напомним, Силы обороны Украины в течение суток провели 57 боевых столкновений, активнее всего противник наступал на Марьинском направлении, где было отражено 18 атак, на Купянском — 15 атак, на Авдеевском — девять.