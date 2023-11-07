Сили оборони тримають оборону на Авдіївському напрямку — Тарнавський

Командувач угрупуванням військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські військовослужбовці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Відповідну заяву зробив у своєму Telegram-каналі.



«Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар'їнка та Старомайорське Донецької області та Червоне, Роботине та на північний захід від Вербового Запорізької області», — йдеться у повідомленні.



Крім того, за добу українські війська на Таврійському напрямку знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 «Мста-С».



Також, за його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1322 вогневі завдання. Загальні втрати окупантів становили 583 особи.



«Знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, Сили оборони України протягом доби провели 57 бойових зіткнень, найактивніше противник наступав на Мар'їнському напрямку, де було відбито 18 атак, на Куп'янському — 15 атак, на Авдіївському — дев'ять.