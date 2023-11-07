Оккупанты подготовились к третьему массированному штурму Авдеевки, но есть нюанс

Российские оккупанты готовы к третьей волне штурмов Авдеевки в Донецкой области. Однако погодные условия не дают возможность применять технику. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Третья волна однозначно будет. Враг перегруппировывался после второй неудачной волны своих штурмовых действий. Подтягивали они резервы техники и личного состава. Скорее всего, они уже готовы к третьей волне, но погодные условия не дают им применять технику, потому что почти неделю падал обильный дождь, почвы очень тяжелые, и техника не едет по таким почвам», — отметил он.



По его словам, штурмы российской армии ее прекращаются. Так, больше внимания у оккупантов к северу от города.



Напомним, силы обороны стойко держат оборону на Авдеевском направлении.